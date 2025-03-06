В Белгородской области потерявшим дома из-за атак ВСУ выделят 2,5 млрд рублей

Правительство России намерено выделить 2,5 млрд рублей для жителей Белгородской области, которые потеряли свои дома из-за атак ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Тelegram-канале.

По словам губернатора, соответствующее решение ожидается в ближайшее время. Власти выделят средства, которые пойдут на приобретение жилья 482 семьям, потерявшим жилье в результате обстрелов, «или если это жилье находится в закрытых населенных пунктах, куда въезд запрещен».

Деньги начнут перечислять населению, как только средства поступят в бюджет области.

Между тем в Белгородской и Курской областях продлили программу льготной ипотеки по ставке 2% до конца 2026 года, пишет Ura.ru.

