В Белгородской области потерявшим дома из-за атак ВСУ выделят 2,5 млрд рублей
Правительство России намерено выделить 2,5 млрд рублей для жителей Белгородской области, которые потеряли свои дома из-за атак ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Тelegram-канале.
По словам губернатора, соответствующее решение ожидается в ближайшее время. Власти выделят средства, которые пойдут на приобретение жилья 482 семьям, потерявшим жилье в результате обстрелов, «или если это жилье находится в закрытых населенных пунктах, куда въезд запрещен».
Деньги начнут перечислять населению, как только средства поступят в бюджет области.
Между тем в Белгородской и Курской областях продлили программу льготной ипотеки по ставке 2% до конца 2026 года, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru