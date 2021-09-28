Российские военные базы могут достаться США

Американские военные проявили интерес к использованию российских военных баз в Центральной Азии, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в структурах американской исполнительной власти.

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Об этом шла речь на встрече главы Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Марк Милли и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова в Финляндии 22 сентября.

Эта тема затрагивалась после того, как члены Совета национальной безопасности США сочли высказывания российского президента Владимира Путина на встрече с американским лидером Джо Байденом в Женеве указанием на то, что Москва может рассмотреть такую возможность в интересах борьбы с международным терроризмом.

В Пентагоне эту информацию изданию не подтвердили.

Как сообщалось ранее, власти Судана предлагают разместить базу Военно-морского флота (ВМФ) России на своей территории сроком на 25 лет в обмен на экономическую помощь. Россия пока не отреагировала на инициативу Судана, подчеркнул источник агентства.

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:СШАВоенные БазыВоеннослужащие
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