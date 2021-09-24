Российские военные провели учения в Таджикистане

Подразделения российской военной базы в Таджикистане провели учения и боевые стрельбы на горных полигонах Ляур и Самбули. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

В учениях приняли участие мотострелковые и танковые подразделения базы, всего более 500 военнослужащих и около 80 единиц вооружения и техники.

Как уточнили в пресс-службе ЦВО, экипажи танков Т-72, бронетранспортеров БТР-82А и боевых машин пехоты БМП-2 вели огонь по имитирующим наземные и воздушные цели мишеням на дальности до 2 тысяч метров.

Военнослужащие выполнили в том числе упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия, гранатометов, боевых машин, отмечает RT.

