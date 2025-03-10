Российские военные атаковали газораспределительную станцию в Запорожье
Российские войска нанесли удар по газораспределительной станции в Запорожье и оставили без топлива предприятия, которые обеспечивали нужды ВСУ. Об этом агентству ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.
По его словам, два российских беспилотника-камикадзе «Герань» атаковали входные газопроводы высокого давления, третий БПЛА нанес удар по двум выходным магистралям.
В результате атаки произошло обрушение распределительного коллектора, что повлекло за собой нарушение системы газообеспечения промышленной площадки Запорожья.
Ранее российская армия атаковала украинскую газо-энергетическую инфраструктуру, ликвидировав критически важные объекты. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru