Минобороны: Россия атаковала критические газо-энергетические объекты Украины

Российская армия атаковала украинскую газо-энергетическую инфраструктуру, ликвидировав критически важные объекты. Об этом сообщило Минобороны России.

ПВО РФ перехватили и уничтожили 11 БПЛА над Черным морем, Крымом и Белгородской областью

Также Вооруженные силы России поразили районы скопления военной техники и живой силы ВСУ, а также военные аэродромы Украины.

При атаках использовалось дальнобойное оружие воздушного и наземного базирования.

Ранее российские войска взяли под контроль Соленое в ДНР. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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