Минобороны: Россия атаковала критические газо-энергетические объекты Украины
23 января 202513:17
Российская армия атаковала украинскую газо-энергетическую инфраструктуру, ликвидировав критически важные объекты. Об этом сообщило Минобороны России.
Также Вооруженные силы России поразили районы скопления военной техники и живой силы ВСУ, а также военные аэродромы Украины.
При атаках использовалось дальнобойное оружие воздушного и наземного базирования.
Ранее российские войска взяли под контроль Соленое в ДНР. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru