Вынужденно севший в Познани самолет с россиянами вылетел из Калининграда в Шарм-эш-Шейх

По его словам, на Airbus A321 AlMasria Universal Airlines находятся 212 человек. Пассажиры задержанного рейса были размещены в гостинице и обеспечены услугами в соответствии с федеральными авиаправилами. Рейс был задержан более чем на сутки по причине позднего прибытия самолета, совершавшего рейс Шарм-эш-Шейх – Калининград, и необходимости планового отдыха экипажа. Росавиация провела консультации с авиакомпанией, которая после этого направила в Калининград резервный экипаж.

В ночь на 16 февраля борт UJ 681, летевший из Шарм-эль-Шейха в Калининград, не смог приземлиться в аэропорту Храброво из-за сильного снегопада и совершил экстренную посадку в польской авиагавани. После того, как самолет сел, на борту закончилась еда. К тому же у воздушного судна начались проблемы с дозаправкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

