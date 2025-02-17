Вынужденно севший в Познани самолет с россиянами вылетел из Калининграда в Шарм-эш-Шейх
Авиалайнер, ранее вынужденно севший в польской Познани, вылетел из Калининграда в Шарм-эш-Шейх, сообщил в Telegram представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, на Airbus A321 AlMasria Universal Airlines находятся 212 человек. Пассажиры задержанного рейса были размещены в гостинице и обеспечены услугами в соответствии с федеральными авиаправилами. Рейс был задержан более чем на сутки по причине позднего прибытия самолета, совершавшего рейс Шарм-эш-Шейх – Калининград, и необходимости планового отдыха экипажа. Росавиация провела консультации с авиакомпанией, которая после этого направила в Калининград резервный экипаж.
В ночь на 16 февраля борт UJ 681, летевший из Шарм-эль-Шейха в Калининград, не смог приземлиться в аэропорту Храброво из-за сильного снегопада и совершил экстренную посадку в польской авиагавани. После того, как самолет сел, на борту закончилась еда. К тому же у воздушного судна начались проблемы с дозаправкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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