Российские средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Черным морем
11 декабря 202418:49
Дежурные средства ПВО ликвидировали беспилотник ВСУ над акваторией Черного моря. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что летательный аппарат самолетного типа был уничтожен около 17:40 11 декабря по московскому времени.
Целью украинских войск было совершение теракта на российских объектах, подчеркнули в министерстве.
Ранее российские дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru