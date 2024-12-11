Российские средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Черным морем

Дежурные средства ПВО ликвидировали беспилотник ВСУ над акваторией Черного моря. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

Слюсарь: Под Каменском в Ростовской области сбили беспилотник

В ведомстве уточнили, что летательный аппарат самолетного типа был уничтожен около 17:40 11 декабря по московскому времени.

Целью украинских войск было совершение теракта на российских объектах, подчеркнули в министерстве.

Ранее российские дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ВСУПВОМинобороны РФЧерное МореБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры