Российские средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Черным морем

В ведомстве уточнили, что летательный аппарат самолетного типа был уничтожен около 17:40 11 декабря по московскому времени.

Целью украинских войск было совершение теракта на российских объектах, подчеркнули в министерстве.

Ранее российские дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

