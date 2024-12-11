Слюсарь: Под Каменском в Ростовской области сбили беспилотник
11 декабря 202410:23
Украинский беспилотник сбили в Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.
«Средства ПВО сработали под Каменском. Уничтожен 1 БПЛА противника», — написал врио губернатора.
Слюсарь отметил, что обошлось без пострадавших. Разрушений на земле не зафиксировано.
Ранее врио главы Ростовской области сообщил, что ночью 11 декабря ВСУ ударили ракетами по Таганрогу, пишет «Свободная пресса». В результате было повреждено промышленное предприятие, на парковке сгорели 14 автомобилей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru