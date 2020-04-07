Российские специалисты в Сербии начали прием граждан с подозрением на коронавирус
Российские военные медики начали принимать пациентов с подозрением на заражение COVID-19 в Сербии. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
В ведомстве сообщили, что предварительно российские специалисты провели дезинфекцию в медицинском клиническом центре «Драгиша Мишович» в Белграде, передает RT. Прием ведут пациентов ведут две бригады медиков.
Кроме того, ещё пять врачебно-сестринских бригад направлены для изучения эпидемиологической обстановки в пяти городах Сербии, пишет «Газета.ру».
Согласно последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число зараженных в Сербии составляет 2200 человек. Умерли 58.
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