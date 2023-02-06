Толчки после землетрясения в Турции зафиксировали в Сочи

По её словам, это нормальное явление. Она уточнила, что до Сочи, от Сириуса до Центрального района, докатилось «два-три балла по ощущениям».

«Это нормальное явление. Таких форшоков было много утром... в 13:24 мск зафиксированы толчки сильнее, в два-три балла примерно. Это не критично», - пояснила Карпович.

Она добавила, что небольшие толчки могут происходить до тех пор, пока не выйдет вся энергия.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что землетрясение в Турции ощущалось в Багдаде, сообщает RT.

