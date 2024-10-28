Российские силы ПВО сбили пять беспилотников ВСУ в Липецкой области

Российские дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили пять беспилотников ВСУ в небе над Липецкой областью. Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны России.

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Известно, что летательные аппараты самолетного типа были ликвидированы в период с 16:00 до 16:45 (мск) 28 октября. На местах падения дронов работают специалисты.

По словам представителей оборонного ведомства, средства обнаружения и подавления находятся в режиме готовности. В Минобороны напомнили, что при обнаружении упавшего дрона нельзя подходить к обломкам и прикасаться к ним. Кроме того, об опасной находке необходимо сообщать по телефону 112.

Ранее стало известно, что дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили над территорией России 21 украинский беспилотник. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Минобороны РФРоссийская АрмияВСУПВОБеспилотники

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