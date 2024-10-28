Российские силы ПВО сбили пять беспилотников ВСУ в Липецкой области

Известно, что летательные аппараты самолетного типа были ликвидированы в период с 16:00 до 16:45 (мск) 28 октября. На местах падения дронов работают специалисты.

По словам представителей оборонного ведомства, средства обнаружения и подавления находятся в режиме готовности. В Минобороны напомнили, что при обнаружении упавшего дрона нельзя подходить к обломкам и прикасаться к ним. Кроме того, об опасной находке необходимо сообщать по телефону 112.

Ранее стало известно, что дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили над территорией России 21 украинский беспилотник. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

