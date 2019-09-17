Российские пограничники задержали более 80 браконьеров в Японском море

Более 80 граждан КНДР задержали за браконьерство российские пограничники, несущие охрану морских биологических ресурсов в Японском море, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, задержаны две шхуны, экипаж одной из них совершил вооружённое нападение на российских пограничников, пострадали трое военных.

Напомним, после происшествия с обстрелом российских военных из состава смотровой группы в МИД РФ вызовут посла КНДР. Об этом НСН сообщил представитель Департамента информации и печати Министерства иностранных дел.



