Все авиарейсы в Иране отменены до утра 3 октября
Все авиарейсы в Иране отменены до утра 3 октября, сообщил официальный представитель организации гражданской авиации страны.
Такое решение принято для обеспечения безопасности полетов в регионе.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Иран выпустил по Израилю вечером 1 октября порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены.
Ранее Росавиация опубликовала рекомендацию для российских авиакомпаний воздержаться от полетов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана, а также в их воздушном пространстве до особого распоряжения. Из-за этой рекомендации четыре рейса «Уральских авиалиний» в Дубай были задержаны, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru