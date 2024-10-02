Все авиарейсы в Иране отменены до утра 3 октября

Такое решение принято для обеспечения безопасности полетов в регионе.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Иран выпустил по Израилю вечером 1 октября порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены.

Ранее Росавиация опубликовала рекомендацию для российских авиакомпаний воздержаться от полетов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана, а также в их воздушном пространстве до особого распоряжения. Из-за этой рекомендации четыре рейса «Уральских авиалиний» в Дубай были задержаны, напоминает «Свободная пресса».

