Российские бойцы ликвидировали более 70 украинских солдат на южно-донецком направлении

В оборонном ведомстве подчеркнули, что армейская авиация и артиллерия России атаковала подразделение 72-й механизированной бригады украинской армии и 108-ю бригаду территориальной обороны, дислоцировавшиеся вблизи Новомихайловки и Пречистовки соответственно.

Ранее военнослужащие Западного военного округа ликвидировали группу украинских диверсантов в районе села Торское в ДНР. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

