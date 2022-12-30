Российские бойцы ликвидировали более 70 украинских солдат на южно-донецком направлении
Вооруженные силы России за прошедшие сутки ликвидировали свыше 70 бойцов ВСУ на южно-донецком направлении. Об этом заявили представители Минобороны России.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что армейская авиация и артиллерия России атаковала подразделение 72-й механизированной бригады украинской армии и 108-ю бригаду территориальной обороны, дислоцировавшиеся вблизи Новомихайловки и Пречистовки соответственно.
Ранее военнослужащие Западного военного округа ликвидировали группу украинских диверсантов в районе села Торское в ДНР. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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