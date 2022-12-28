Марочко заявил, что потери ВСУ при штурме на западе ЛНР превысили 170 человек
Офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире «Первого канала» заявил, что Вооруженные сил Украины (ВСУ) понесли колоссальные потери при попытке штурма на западной границе региона.
По его словам, на этом направлении было ликвидировано более 170 украинских боевиков.
«Противник продолжает самоубийственные попытки штурма наших позиций... в районе населённых пунктов Новолюбовка, Невское и Макеевка противник понёс колоссальные потери при штурме. По приблизительным подсчётам, более 170 украинских боевиков ликвидировано», - сказал он.
Ранее Марочко заявил об увеличении количества женщин-военнослужащих в рядах ВСУ, сообщает RT.
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