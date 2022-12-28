Марочко заявил, что потери ВСУ при штурме на западе ЛНР превысили 170 человек

Офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире «Первого канала» заявил, что Вооруженные сил Украины (ВСУ) понесли колоссальные потери при попытке штурма на западной границе региона.

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По его словам, на этом направлении было ликвидировано более 170 украинских боевиков.

«Противник продолжает самоубийственные попытки штурма наших позиций... в районе населённых пунктов Новолюбовка, Невское и Макеевка противник понёс колоссальные потери при штурме. По приблизительным подсчётам, более 170 украинских боевиков ликвидировано», - сказал он.

Ранее Марочко заявил об увеличении количества женщин-военнослужащих в рядах ВСУ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУЛНР
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