Российские авиаторы рассказали о работе поисково-спасательной службы в зоне спецоперации

Поисково-спасательная служба (ПСС) сопровождает ударную авиатехнику при каждом вылете в зоне спецоперации, чтобы в случае нештатной ситуации подобрать летчиков и отправить их на базу. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на представителя службы.

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Военный рассказал, что поисково-спасательные службы занимаются эвакуацией с передовой не только сбитых летчиков, но и получивших ранения военнослужащих. Представитель ПСС отметил, что часто забирать пилотов приходится с самого поля боя. По его словам, авиаторы ПСС делают по пять вылетов в сутки в наиболее напряженные зоны боев.

Ранее Минобороны России сообщило, что истребитель Су-35С Воздушно-космических сил России уничтожил обнаруженный во время патрулирования самолет ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиацияСпецоперацияСпасатели
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