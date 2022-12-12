Российские авиаторы рассказали о работе поисково-спасательной службы в зоне спецоперации

Военный рассказал, что поисково-спасательные службы занимаются эвакуацией с передовой не только сбитых летчиков, но и получивших ранения военнослужащих. Представитель ПСС отметил, что часто забирать пилотов приходится с самого поля боя. По его словам, авиаторы ПСС делают по пять вылетов в сутки в наиболее напряженные зоны боев.

Ранее Минобороны России сообщило, что истребитель Су-35С Воздушно-космических сил России уничтожил обнаруженный во время патрулирования самолет ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

