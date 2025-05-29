Российская армия заняла Шевченко Первое в ДНР

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Шевченко Первое в ДНР. Об этом на ежедневном брифинге сообщило Минобороны России.

Минобороны: Российские войска освободили Константиновку и Зеленое Поле

Уточняется, что населенный пункт был занят подразделениями группировки войск «Центр» российской армии. Также российские войска поразили формирования десантно-штурмовой, тяжелой механизированной, а также четырех механизированных бригад ВСУ, а также двух бригады нацгвардии и бригады морской пехоты близ населенных пунктов Новоэкономическое, Красноармейск, Коптево, Новониколаевка, Новосергеевка, Владимировка, Алексеевка, Ульяновка, Попов Яр, Петровское и Русин Яр.

Всего в зоне ответственности группировки «Центр» ВСУ лишились свыше 390 военных, а также семи автомобилей, двух боевых бронемашин «Казак» и орудия полевой артиллерии.

Ранее российские войска освободили населённый пункт Зелёное Поле в ДНР, сообщает RT.


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СпецоперацияРоссийская АрмияВооруженные Силы РФДНР

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