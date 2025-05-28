Минобороны: Российские войска освободили Константиновку и Зеленое Поле
28 мая 202512:35
Российская армия освободила населенные пункты Константиновка (Сумская область) и Зеленое Поле (ДНР) в зоне спецоперации России на Украине. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Минобороны России.
Уточняется, что Константиновка была освобождена усилиями подразделений группировки войск «Север», Зеленое Поле — благодаря решительным и активным действиям группировки войск «Восток».
Ранее подразделения группировки войск «Юг» освободили населённый пункт Старая Николаевка в ДНР, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лукашенко потребовал обеспечить картошкой Россию и Белоруссию
- Минобороны: Российские войска освободили Константиновку и Зеленое Поле
- Житель Шебекино пострадал при обстреле ВСУ
- Представитель Киркорова призвала не верить слухам о здоровье певца
- Актера Василия Фунтикова похоронят на Хованском кладбище Москвы
- Директор завода ЧФ уличен в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа
- «Не оскорбление, а легкий стеб»: Помощница Арбениной о конфликте певицы с Германикой
- Зеленский запросил у Запада ещё $30 млрд на производство и закупку оружия
- Минцифры опровергло планы введения обязательной биометрии для «Госуслуг»
- Правоохранители оцепили место падения обломков БПЛА в Зеленограде
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru