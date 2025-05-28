Минобороны: Российские войска освободили Константиновку и Зеленое Поле

Российская армия освободила населенные пункты Константиновка (Сумская область) и Зеленое Поле (ДНР) в зоне спецоперации России на Украине. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Минобороны России.

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Уточняется, что Константиновка была освобождена усилиями подразделений группировки войск «Север», Зеленое Поле — благодаря решительным и активным действиям группировки войск «Восток».

Ранее подразделения группировки войск «Юг» освободили населённый пункт Старая Николаевка в ДНР, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ДНРСпецоперацияРоссийская АрмияМинобороны РФ

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