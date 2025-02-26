Российская армия выбила ВСУ из села Скудное
26 февраля 202511:49
Вооруженные силы России выбили соединения украинской армии из населенного пункта Скудное (ДНР). Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в интервью РИА Новости.
По его словам, сейчас российские войска проводят зачистку Скудного.
Ранее российские военные освободили село Фиголевка в Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Российская армия выбила ВСУ из села Скудное
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru