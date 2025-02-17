Пушилин: ВС России взяли под контроль парк «Клебан-Бык» в ДНР
17 февраля 202511:23
Российские военные взяли под свой контроль ландшафтный парк «Клебан-Бык» в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин.
«Наши подразделения, можно констатировать, освободили, и под контролем Вооруженных сил... находится для нас известный и знаковый ландшафтный парк "Клебан-Бык"», - рассказал политик в эфире канала «Россия 24».
Пушилин пояснил, что парк находится в направлении Константиновки.
Ранее Минобороны России сообщило об освобождении поселка Березовка в ДНР, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru