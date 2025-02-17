Пушилин: ВС России взяли под контроль парк «Клебан-Бык» в ДНР

Российские военные взяли под свой контроль ландшафтный парк «Клебан-Бык» в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин.

«Наши подразделения, можно констатировать, освободили, и под контролем Вооруженных сил... находится для нас известный и знаковый ландшафтный парк "Клебан-Бык"», - рассказал политик в эфире канала «Россия 24».

Пушилин пояснил, что парк находится в направлении Константиновки.

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении поселка Березовка в ДНР, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФДНРДенис Пушилин

Горячие новости

Все новости

партнеры