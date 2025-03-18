Российская армия создала коридор для мирных жителей в Константинополе

Российская армия создала коридор, чтобы эвакуировать из населенного пункта Константинополь (ДНР) мирных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

ВС РФ освободили Степовое в Запорожской области

Из села уже эвакуировали десять человек, из них четверо — несовершеннолетние.

Для создания коридора были развернуты средства радиоэлектронной борьбы, при помощи беспилотников операторы направляли по безопасному маршруту эвакуированных.

Ранее российская армия освободила населенный пункт Степовое в Запорожской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссийская АрмияКонстантинопольДНРЭвакуация

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