Российская армия создала коридор для мирных жителей в Константинополе
18 марта 202515:15
Российская армия создала коридор, чтобы эвакуировать из населенного пункта Константинополь (ДНР) мирных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Из села уже эвакуировали десять человек, из них четверо — несовершеннолетние.
Для создания коридора были развернуты средства радиоэлектронной борьбы, при помощи беспилотников операторы направляли по безопасному маршруту эвакуированных.
Ранее российская армия освободила населенный пункт Степовое в Запорожской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru