Российская армия создала коридор для мирных жителей в Константинополе

Из села уже эвакуировали десять человек, из них четверо — несовершеннолетние.

Для создания коридора были развернуты средства радиоэлектронной борьбы, при помощи беспилотников операторы направляли по безопасному маршруту эвакуированных.

Ранее российская армия освободила населенный пункт Степовое в Запорожской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

