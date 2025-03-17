ВС РФ освободили Степовое в Запорожской области

Российская армия освободила населенный пункт Степовое в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны.

Село взяли под контроль бойцы группировки войск «Днепр».

«Подразделения... в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт», - подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы страны взяли под контроль восточную часть населенного пункта Вольное поле у границы Запорожской области и Донецкой Народной Республики, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияЗапорожьеМинобороныВооруженные Силы РФ

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