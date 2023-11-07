Российская армия применила на Украине ракеты С-400 с активными головками

Российские войска применили в ходе спецоперации зенитную управляемую ракету зенитной ракетной системы С-400 с активной головкой самонаведения. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минобороны России.

Беспилотник ВСУ сбили над Стародубским округом Брянской области

По данным собеседника агентства, ракета использовалась вместе с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Система была успешно применена против авиации ВСУ.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что над морем у города сбили пять беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияС-400

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