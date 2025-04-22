Российская армия освободила Сухую Балку в ДНР

Российская армия освободила поселок Сухая Балка (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

ВС России освободили мужской монастырь в Горнале

Отмечается, что населенный пункт был взят под контроль усилиями группировки войск «Юг». Он находится в Торецкой городской общине на Константиновском направлении.

Ранее российская армия освободила Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СпецоперацияДНРРоссийская Армия

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