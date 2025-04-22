Российская армия освободила Сухую Балку в ДНР
22 апреля 202512:45
Российская армия освободила поселок Сухая Балка (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.
Отмечается, что населенный пункт был взят под контроль усилиями группировки войск «Юг». Он находится в Торецкой городской общине на Константиновском направлении.
Ранее российская армия освободила Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru