Российская армия освободила Новую Сорочину в Курской области

Российская армия освободила в Курской области деревню Новая Сорочина. Об этом сообщило Минобороны России.

ВС РФ освободили Орловку и Погребки в Курской области

Населенный пункт был освобожден усилиями бойцов группировки войск «Север» Вооруженных сил России, уточнили в ведомстве.

Ранее российская армия освободила Орловку и Погребки в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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