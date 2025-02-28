Российская армия освободила Новую Сорочину в Курской области
28 февраля 202513:02
Российская армия освободила в Курской области деревню Новая Сорочина. Об этом сообщило Минобороны России.
Населенный пункт был освобожден усилиями бойцов группировки войск «Север» Вооруженных сил России, уточнили в ведомстве.
Ранее российская армия освободила Орловку и Погребки в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российская армия освободила Новую Сорочину в Курской области
- Сотрудники МЧС спасли 66 рыбаков с дрейфующей в Охотском море льдины
- Песков заявил, что у Киева «нет ничего святого»
- Изабелла Росселлини получила роль в фильме об Уоллис Симпсон
- В Пакистане произошел взрыв в мечети
- Диана Арбенина выпустила новый сингл «15 границ»
- Премьер Румынии заявил, что страна не направит миротворцев на Украину
- Microsoft закроет сервис Skype в мае 2025 года
- В Еврокомиссии заявили о риске сокращения мирового ВВП на 7% из-за пошлин США
- Под Курском четыре человека погибли в ДТП с 11 машинами
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru