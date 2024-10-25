Российская армия ликвидировала пункт дислокации ВСУ в Купянске

Вооруженные силы России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Купянске. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

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По его словам, помимо пункта временной дислокации, были уничтожены две единицы техники, находившиеся в складском помещении торгового центра.

Марочко отметил, что в пункте было расквартировано украинское подразделение спецназначения.

Ранее российская армия поразила подразделения ВСУ в приграничных районах Курской области.

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ФОТО: РИА Новости
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