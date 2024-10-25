Российская армия ликвидировала пункт дислокации ВСУ в Купянске
25 октября 202413:21
Вооруженные силы России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Купянске. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
По его словам, помимо пункта временной дислокации, были уничтожены две единицы техники, находившиеся в складском помещении торгового центра.
Марочко отметил, что в пункте было расквартировано украинское подразделение спецназначения.
Ранее российская армия поразила подразделения ВСУ в приграничных районах Курской области.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд арестовал экс-замглавы Минэнерго РФ Яновского
- РСТ: Египет и Таиланд возглавили топ направлений на новогодние праздники
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 26 550 военнослужащих
- Песков: Запад диктует Грузии свои условия
- Песков назвал ложью сообщения СМИ о телефонном общении Путина и Маска
- РСТ: Россияне стали чаще летать за рубеж в 2024 году
- Роднина заявила о частых случаях допинга у российских спортсменов
- ЦБ повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых
- СМИ: Напавший на гипермаркет в Петербурге мужчина ранил охранника
- Группа Linkin Park с новыми музыкантами представила третий сингл
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru