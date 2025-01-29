Российская армия атаковала украинский логистический узел в Степногорске

По его словам, при атаке использовались фугасные авиабомбы, поскольку украинские власти полностью эвакуировали Степногорск. Рогов добавил, что населенный пункт «пытаются сделать хабом по распределению боеприпасов, живой силы и техники».

Ранее российская армия атаковала украинскую газо-энергетическую инфраструктуру, ликвидировав критически важные объекты. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

