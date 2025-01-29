Российская армия атаковала украинский логистический узел в Степногорске
Вооруженные силы России атаковали логистический узел ВСУ в Степногорске. Здесь дислоцировался личный состав украинской армии, а также размещались склады боеприпасов. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов в интервью ТАСС.
По его словам, при атаке использовались фугасные авиабомбы, поскольку украинские власти полностью эвакуировали Степногорск. Рогов добавил, что населенный пункт «пытаются сделать хабом по распределению боеприпасов, живой силы и техники».
Ранее российская армия атаковала украинскую газо-энергетическую инфраструктуру, ликвидировав критически важные объекты. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Норвегия нарастит военное присутствие на границе с Россией
- Мадонна высказалась против Трампа
- Экс-замминистра обороны Тимура Иванова доставили в Хамовнический суд
- Володин: Во главе Америки стоят убийцы и бандиты
- Группа «Звери» посвятила новую песню «Жозефине Павловне» Чехова
- Участники Black Sabbath станут почетными гражданами Бирмингема
- Внучка Ельцина организовала свою выставку в московском «Ельцин-центре»
- Голосование по вотуму недоверия Фицо снято с повестки
- В столичном аэропорту у пассажирки из Индии изъяли радиоактивный вулканический песок
- Матвиенко призвала сократить прием на обучение по невостребованным профессиям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru