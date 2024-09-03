Российская армия атаковала Полтавский военный институт связи

Российские войска атаковали при помощи ракет Полтавский военный институт связи. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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Он отметил, что удар был нанесен в ходе построения свыше 500 украинских солдат. В учреждении готовились работники средств радиоэлектронной борьбы и радиолокационных станций.

Ранее российские войска поразили на Украине склад крылатых ракет большой дальности Storm Shadow производства Великобритании.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияВСУРоссийская АрмияРакетный Удар

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