Российские войска поразили склад ракет Storm Shadow
29 августа 202413:22
Российские войска поразили на Украине склад крылатых ракет большой дальности Storm Shadow производства Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что для удара использовались авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.
«Также в течение суток поражены нефтебаза и скопления живой силы и военной техники ВСУ в 135 районах», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении ангара с HIMARS в Сумской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru