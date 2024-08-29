Российские войска поразили склад ракет Storm Shadow

Российские войска поразили на Украине склад крылатых ракет большой дальности Storm Shadow производства Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны: В РФ уничтожили шесть дронов ВСУ и три безэкипажных катера

В ведомстве указали, что для удара использовались авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

«Также в течение суток поражены нефтебаза и скопления живой силы и военной техники ВСУ в 135 районах», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении ангара с HIMARS в Сумской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:СпецоперацияВСУРакетыМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры