Минобороны: В РФ уничтожили шесть дронов ВСУ и три безэкипажных катера

Шесть украинских беспилотников уничтожили над территориями трех регионов России, передает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку... дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских БпЛА самолетного типа», — сообщило оборонное ведомство.

Три дрона сбили над территорией Крыма, два – над Брянской областью, еще один — над Белгородской.

Кроме того, минувшей ночью с 01:55 до 02:20 мск российские силы сорвали попытку Киева совершить атаку с безэкипажными катерами, в акватории Черного моря были уничтожены три следовавших в направлении Крыма морских дрона.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военные отразили атаку ВСУ и сбили над морем два беспилотника, пишет 360.ru.

