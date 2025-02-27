Российская армия атаковала командный пункт охраны Генштаба ВСУ
Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил в интервью ТАСС, что российская армия атаковала фугасными авиабомбами командный пункт 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ в населенном пункте Константиновка.
Уточняется, что пункт находился на территории кондитерской фабрики «Конти». Были ликвидированы порядка десяти офицеров, которые обслуживали закрытые каналы связи.
Ранее Рогов заявил, что говорить об окружении ВСУ в Курской области преждевременно, несмотря на то, что российская армия активно «выбивает» и перекрывает пути поставок противника. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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