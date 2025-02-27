Российская армия атаковала командный пункт охраны Генштаба ВСУ

«НСН-Культурный гид» Рок-музыканты встретят весну концертами в разных регионах РФ Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков признался, что поп-музыканты часто в душе считают себя рокерами Драма с Юрой Борисовым «Кончится лето» выходит в кинопрокат Жуков рассказал о съемках вместе с сыном в фильме «Руки Вверх!»