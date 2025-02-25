«Перекрываем поставки»: Рогов опроверг окружение ВСУ в Курской области
Владимир Рогов заявил НСН, что противник использует большое количество боеприпасов, применяет тяжелые виды вооружения, перекрыть поставки ВСУ полностью не удалось.
Говорить об окружении ВСУ в Курской области преждевременно, несмотря на то, что российская армия активно «выбивает» и перекрывает пути поставок противника, заявил НСН глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов.
ВСУ готовятся отступать с захваченных территорий в Курской области. Украинские бойцы столкнулись с серьезными логистическими проблемами. Им тяжело проводить ротацию после того, как Россия взяла под огневой контроль дорогу Юнаковка-Суджа, пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры. Рогов эту информацию не подтвердил.
«Не могу подтвердить планы ВСУ отступать, я их планы не знаю. Но могу точно сказать, что усилия в данном направлении предпринимаются все активнее. Об этом на днях сказал наш президент. Надо понимать, что современные боевые действия – это, прежде всего, своевременная логистика, ритмичные поставки оружия, боеприпасов и личного состава. То, что сейчас наши ВКС и армия в целом работают на выбивание поставок противника, это очевидно. То же самое происходит и на запорожском фронте, боевые действия с нашей стороны стали более эффективными. Меньшими усилиями мы добиваемся больших результатов, лишая противника возможности вести активные боевые действия. Пока еще поставки точно есть, противник использует большое количество боеприпасов, применяет тяжелые виды вооружения. К сожалению, об окружении противника в Курской области говорить преждевременно», - рассказал он.
Российские военные за прошлый год освободили от ВСУ территории площадью около 4,5 тысячи квадратных километров. Об этом рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской газете «Красная звезда», передает «Радиоточка НСН».
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