Роспотребнадзор назвал минимальным риск завоза чумы из Китая

Роспотребнадзор прокомментировал вероятность завоза чумы из Китая в Россию, пишет РИА Новости.

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В ведомстве назвали риск минимальным. Роспотребнадзор сообщил об усилении санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через границу.

В заявлении ведомства отмечается, что специалисты контролируют активность природных очагов чумы. Ситуация находится под контролем, заверили в Роспотребнадзоре.

СМИ сообщали о трех заболевших чумой на севере Китая.

Роспотребнадзор ранее исключил риск завоза чумы из Монголии в Россию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:КитайИнфекцияРоспотребнадзор

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