Роспотребнадзор назвал минимальным риск завоза чумы из Китая

В ведомстве назвали риск минимальным. Роспотребнадзор сообщил об усилении санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через границу.

В заявлении ведомства отмечается, что специалисты контролируют активность природных очагов чумы. Ситуация находится под контролем, заверили в Роспотребнадзоре.

СМИ сообщали о трех заболевших чумой на севере Китая.

Роспотребнадзор ранее исключил риск завоза чумы из Монголии в Россию, передает «Радиоточка НСН».

