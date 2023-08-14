Роспотребнадзор назвал минимальным риск завоза чумы из Китая
14 августа 202320:11
Роспотребнадзор прокомментировал вероятность завоза чумы из Китая в Россию, пишет РИА Новости.
В ведомстве назвали риск минимальным. Роспотребнадзор сообщил об усилении санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через границу.
В заявлении ведомства отмечается, что специалисты контролируют активность природных очагов чумы. Ситуация находится под контролем, заверили в Роспотребнадзоре.
СМИ сообщали о трех заболевших чумой на севере Китая.
Роспотребнадзор ранее исключил риск завоза чумы из Монголии в Россию, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru