Росгвардия обнаружила схрон ВСУ в Запорожской области

Бойцами Росгвардии был найден схрон ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

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Отмечается, что тайник обнаружили на окраине населенного пункта в лесополосе. Местность была исследована на предмет наличие скрытых мин-ловушек, после чего боеприпасы и вооружение были изъяты. В частности, росгвардейцы нашли стрелковое оружие (в том числе гранатомет производства государств НАТО) и взрыватели к минам.

После проведения экспертизы арсенал уничтожат.

Ранее правоохранители нашли схрон с боеприпасами и оружием близ санатория «Солнечный» (ЛНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: rosguard.gov.ru
ТЕГИ:ЗапорожьеОружиеВСУРосгвардия

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