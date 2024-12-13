Росгвардия обнаружила схрон ВСУ в Запорожской области
Бойцами Росгвардии был найден схрон ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
Отмечается, что тайник обнаружили на окраине населенного пункта в лесополосе. Местность была исследована на предмет наличие скрытых мин-ловушек, после чего боеприпасы и вооружение были изъяты. В частности, росгвардейцы нашли стрелковое оружие (в том числе гранатомет производства государств НАТО) и взрыватели к минам.
После проведения экспертизы арсенал уничтожат.
Ранее правоохранители нашли схрон с боеприпасами и оружием близ санатория «Солнечный» (ЛНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru