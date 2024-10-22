Росгвардия: В ЛНР обнаружили тайник со 100 кг тротила
Правоохранители обнаружили в Луганской Народной Республике тайник ВСУ с более чем 100 кг тротила и минами. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
Как отметили в ведомстве, схрон был найден в ходе разведывательно-поисковых мероприятий по информации от сотрудников ФСБ. В тайнике обнаружили ящики с тротилом весом свыше 100 кг, комплекты ручного минирования с минами ОЗМ-72 и МОН-50, а также пару сосредоточенных зарядов СЗ-6М.
Специалисты изучили находку, а затем передали арсенал подразделениям военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.
Ранее Росгвардия пресекла попытку теракта близ Запорожской АЭС, сотрудники ведомства с помощью средств радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия сбили беспилотник самолетного типа на подлете к территории станции, напоминает «Свободная пресса».
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- Росгвардия: В ЛНР обнаружили тайник со 100 кг тротила
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru