Росгвардия изъяла полмиллиона боеприпасов ВСУ в ЛНР в сентябре

В частности, бойцы смогли найти патроны к стрелковому оружию, 2500 артиллерийских и 20 реактивных снарядов, 2300 гранат, 124 противотанковые управляемые ракеты и 59 гранатометов.

Кроме того, росгвардейцами были задержаны семь пособников украинской армии, 15 участников антитеррористической операции и 55 фигурантов уголовных дел. Также бойцы Росгвардии изъяли 21 кг наркотиков.

Ранее на рассмотрение Госдумы внесли проект закона об ответственности за дискредитацию бойцов Росгвардии. Об этом Telegram-канал «Радиоточка НСН».



