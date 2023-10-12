Росгвардия изъяла полмиллиона боеприпасов ВСУ в ЛНР в сентябре
Сотрудники Росгвардии обнаружили порядка полумиллиона боеприпасов в схронах ВСУ в ЛНР за сентябрь. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на ведомство.
В частности, бойцы смогли найти патроны к стрелковому оружию, 2500 артиллерийских и 20 реактивных снарядов, 2300 гранат, 124 противотанковые управляемые ракеты и 59 гранатометов.
Кроме того, росгвардейцами были задержаны семь пособников украинской армии, 15 участников антитеррористической операции и 55 фигурантов уголовных дел. Также бойцы Росгвардии изъяли 21 кг наркотиков.
Ранее на рассмотрение Госдумы внесли проект закона об ответственности за дискредитацию бойцов Росгвардии. Об этом Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru