Госдума рассмотрит законопроект о добровольческих формированиях в Росгвардии

В частности, они предоставят Росгвардии право иметь в своем составе добровольческие формирования, которые будут привлекаться «для выполнения отдельных задач в области обороны».

Отмечается, что решение о создании добровольческих формирований в составе Росгвардии будет принимать президент РФ.

«Сегодня росгвардейцы не только ведут боевые действия... но и оказывают содействие в охране госграницы, участвуют в территориальной обороне... Вполне логично, что у Росгвардии должно быть право иметь свои добровольческие части», - указал депутат.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому Росгвардия может иметь на вооружении тяжелую военную технику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

