Госдума рассмотрит законопроект о добровольческих формированиях в Росгвардии
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своём Telegram-канале заявил, что группой депутатов и сенаторов был подготовлен пакет законопроектов, согласно которым на Росгвардию распространятся полномочия и механизмы, доступные Минобороны РФ.
В частности, они предоставят Росгвардии право иметь в своем составе добровольческие формирования, которые будут привлекаться «для выполнения отдельных задач в области обороны».
Отмечается, что решение о создании добровольческих формирований в составе Росгвардии будет принимать президент РФ.
«Сегодня росгвардейцы не только ведут боевые действия... но и оказывают содействие в охране госграницы, участвуют в территориальной обороне... Вполне логично, что у Росгвардии должно быть право иметь свои добровольческие части», - указал депутат.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому Росгвардия может иметь на вооружении тяжелую военную технику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru