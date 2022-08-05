«Рональд Рейган» останется у Тайваня в ближайшие недели

«Мы будем осуществлять стандартные воздушные и морские проходы через Тайваньский пролив в предстоящие недели», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

Напомним, народно-освободительная армия Китая приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами, которые пройдут в шести районах в акватории вокруг Тайваня. Военный эксперт Сун Чжунпин не исключил, что учения могут быть репетицией реальных боевых действий

