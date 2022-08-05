Баллистические ракеты Китая впервые в истории пролетели над Тайванем

Баллистические ракеты китайской армии впервые в истории пролетели над Тайванем, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление профессора Академии национальной обороны армии КНР Мэня Сянцина.

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По его словам, баллистические ракеты смогли преодолеть воздушное пространство над местами сосредоточения зенитно-ракетных комплексов Patriot армии Тайваня.

По словам эксперта, успешное испытание баллистических ракет демонстрирует возможность Вооруженных сил Китая поразить абсолютно любую цель острова.

Напомним, более двадцати китайских самолетов вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РакетыКитайТайвань
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