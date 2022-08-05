Баллистические ракеты Китая впервые в истории пролетели над Тайванем
Баллистические ракеты китайской армии впервые в истории пролетели над Тайванем, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление профессора Академии национальной обороны армии КНР Мэня Сянцина.
По его словам, баллистические ракеты смогли преодолеть воздушное пространство над местами сосредоточения зенитно-ракетных комплексов Patriot армии Тайваня.
По словам эксперта, успешное испытание баллистических ракет демонстрирует возможность Вооруженных сил Китая поразить абсолютно любую цель острова.
Напомним, более двадцати китайских самолетов вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня.
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