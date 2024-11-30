Рогов: ВСУ обстреляли Энергодар Запорожской области
Украинские войска обстреляли город-спутник Запорожской АЭС Энергодар (Запорожская область). Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, ВСУ наносят удары по Энергодару из ствольной артиллерии, известно по меньшей мере о пяти взрывах.
Ранее автоматика Запорожской АЭС отключила высоковольтную линию энергоснабжения 330кВ «Ферросплавная-1». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru