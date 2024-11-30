Рогов: ВСУ обстреляли Энергодар Запорожской области

Украинские войска обстреляли город-спутник Запорожской АЭС Энергодар (Запорожская область). Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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По его словам, ВСУ наносят удары по Энергодару из ствольной артиллерии, известно по меньшей мере о пяти взрывах.

Ранее автоматика Запорожской АЭС отключила высоковольтную линию энергоснабжения 330кВ «Ферросплавная-1». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ЗапорожьеВСУОбстрел

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