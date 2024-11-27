Авария на ЛЭП вызвала отключение света в Энергодаре

Город – спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар остался без электроснабжения в результате аварии на высоковольтной линии электропередачи. Причины ЧП обнародовала городская администрация.

Отключилась ЛЭП, расположенная вне черты города. Без света сейчас остаются, помимо Энергодара, населенные пункты Каменка-Днепровская и Водяное.

Российская армия взяла под контроль Копанки в Харьковской области

Причины самой аварии пока не установлены, их выяснением занимаются специалисты, после чего энергетики готовы начать ремонтные работы. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», утром в среду, 27 ноября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об отключении электричества по всему региону. Днем электроснабжение было восстановлено.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:АварияЭлектроэнергияЗапорожье

Горячие новости

Все новости

партнеры