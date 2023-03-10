СМИ: Илон Маск планирует построить собственный город

Бизнесмен Илон Маск планирует построить собственный город недалеко от города Остин в американском штате Техас. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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По данным издания, предприниматель может возвести своего рода утопию на недавно приобретенной земле вдоль реки Колорадо, где могли бы работать и жить сотрудники компаний Маска, пишет «Свободная пресса». Планируемый город в округе Бастроп примыкает к строящимся помещениям принадлежащих бизнесмену организаций SpaceX и Boring Company. Здесь уже возвели группу модульных домов, бассейн, открытую спортивную зону и тренажерный зал.

По закону заявку на регистрацию города в Техасе можно подать, когда в населенном пункте будет проживать хотя бы 201 человек, пишет РИА ФАН. Администрация Бастропа не получала соответствующего заявления от Маска или его организаций.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ТехасСШАИлон Маск
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