СМИ: Илон Маск планирует построить собственный город

По данным издания, предприниматель может возвести своего рода утопию на недавно приобретенной земле вдоль реки Колорадо, где могли бы работать и жить сотрудники компаний Маска, пишет «Свободная пресса». Планируемый город в округе Бастроп примыкает к строящимся помещениям принадлежащих бизнесмену организаций SpaceX и Boring Company. Здесь уже возвели группу модульных домов, бассейн, открытую спортивную зону и тренажерный зал.

По закону заявку на регистрацию города в Техасе можно подать, когда в населенном пункте будет проживать хотя бы 201 человек, пишет РИА ФАН. Администрация Бастропа не получала соответствующего заявления от Маска или его организаций.

