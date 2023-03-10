СМИ: Илон Маск планирует построить собственный город
Бизнесмен Илон Маск планирует построить собственный город недалеко от города Остин в американском штате Техас. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, предприниматель может возвести своего рода утопию на недавно приобретенной земле вдоль реки Колорадо, где могли бы работать и жить сотрудники компаний Маска, пишет «Свободная пресса». Планируемый город в округе Бастроп примыкает к строящимся помещениям принадлежащих бизнесмену организаций SpaceX и Boring Company. Здесь уже возвели группу модульных домов, бассейн, открытую спортивную зону и тренажерный зал.
По закону заявку на регистрацию города в Техасе можно подать, когда в населенном пункте будет проживать хотя бы 201 человек, пишет РИА ФАН. Администрация Бастропа не получала соответствующего заявления от Маска или его организаций.
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