Рижская дума одобрила снос памятника советским воинам — освободителям
Депутаты Рижской думы одобрили снос памятника советским воинам — освободителям Латвии, сообщает РИА Новости.
Решение поддержали 38 парламентариев, против выступили семь депутатов.
Согласно принятому документу, агентству Рижского самоуправления «Агентство памятников Риги» поручено «осуществить все необходимые работы по демонтажу объекта».
Ранее Сейм (парламент) Латвии одобрил законопроект, согласно которому прекращает действовать статья латвийско-российского договора о сохранности памятников. Данный документ позволяет снести памятник советским воинам — освободителям.
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