«В новый путь»: Пригожин обозначил две важнейшие задачи ЧВК «Вагнер»

«За это время мы сделаем белорусскую армию второй армией мира. А если нужно, то вступимся за них, если это потребуется», - заявил глава «Вагнеров».

Он не исключил возвращение «оркестрантов» в зону проведения спецоперации на Украине.

«Дальше готовимся, повышаем свой уровень, и в новый путь — в Африку. И, возможно, вернемся на СВО в тот момент, когда будем уверены, что нас не заставят посрамить самих себя, и наш опыт», - отметил Пригожин.

Накануне Telegram-канал «Разгрузка Вагнера» опубликовал видео обращения главы «вагнеров» и Дмитрия Уткина, по позывному которого ЧВК и получила название «Группа Вагнера», к бойцам подразделения, передает «Радиоточка НСН».

