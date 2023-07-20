Совместные учения ЧВК «Вагнер» и белорусской армии пройдут на полигоне «Брестский»

В ведомстве отметили, что совместные учения в течение недели пройдут на полигоне «Брестский». Также в Минобороны анонсировали обнародование подробностей в ближайшее время.

Ранее ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» могут присоединиться к контрнаступлению российской армии в рамках СВО с территории Белоруссии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

