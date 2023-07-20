Совместные учения ЧВК «Вагнер» и белорусской армии пройдут на полигоне «Брестский»
Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают проводить тренировки с белорусской армией. Об этом сообщило Министерство обороны Белоруссии.
В ведомстве отметили, что совместные учения в течение недели пройдут на полигоне «Брестский». Также в Минобороны анонсировали обнародование подробностей в ближайшее время.
Ранее ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» могут присоединиться к контрнаступлению российской армии в рамках СВО с территории Белоруссии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Членам Центризбиркома запретят использовать iPhone в служебных целях
- Главы МИД Евросоюза обсудят ситуацию с зерновой сделкой
- В Киргизии начали расследование из-за угрозы санкций США
- Режим ЧС ввели в крымском поселке Раздольное после атаки беспилотника
- Рогов заявил об остановке наступления ВСУ около Работино
- Совместные учения ЧВК «Вагнер» и белорусской армии пройдут на полигоне «Брестский»
- В Новосибирской области неизвестный попытался поджечь военкомат
- Французский политик Филиппо назвал сумасшествием просьбу Зеленского о поставках техники
- Австралия ввела санкции против 35 российских организаций
- Хакеры узнали маршруты кораблей, с которых могли запустить дроны по Крымскому мосту
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru