Совместные учения ЧВК «Вагнер» и белорусской армии пройдут на полигоне «Брестский»

Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают проводить тренировки с белорусской армией. Об этом сообщило Министерство обороны Белоруссии.

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В ведомстве отметили, что совместные учения в течение недели пройдут на полигоне «Брестский». Также в Минобороны анонсировали обнародование подробностей в ближайшее время.

Ранее ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» могут присоединиться к контрнаступлению российской армии в рамках СВО с территории Белоруссии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УченияБелоруссияЧВК "Вагнер"

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