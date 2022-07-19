Риши Сунак лидирует в третьем туре выборов британского премьера

Он набрал 115 голосов. Вместе с Сунаком в четвертый тур прошли заместитель министра по международной торговле Пенни Мордон (82 голоса), министр иностранных дел Лиз Трасс (71 голос) и бывший заместитель министра по делам женщин и равноправия Ками Баденок (58 голосов).

Глава комитета по иностранным делам Палаты общи Том Тугендхат выбыл из борьбы за пост премьер-министра, набрав 31 голос.

Следующие туры голосования будут проходить до тех пор, пока не останется два основных претендента.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в случае, если она займет пост премьер-министра страны.

