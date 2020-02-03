Рис и пропаганда: как построить госпиталь для коронавируса за 10 дней

«В силу коллективистского начала, очень сильно присутствующего в китайском обществе, оно является очень хорошо управляемым. Организация больших масс всегда была в Китае хорошо развита. Если ее помножить на трудолюбие людей, как во всех рисоводческих сообществах (выращивание риса – это очень трудоемкое занятие), то китайцам остается только позавидовать. Это стало краеугольным камнем пресловутого китайского экономического чуда. Что касается госпиталя, что ничего удивительного в этом нет: общеизвестно, что китайцы очень быстро возводят различные объекты. Лично видел, как у них строительство ведется 24 часа в сутки, работало несколько смен, по ночам при свете прожекторов. Зачастую есть вопросы к качеству возведения. Поэтому лично мне интересно, сколько этот госпиталь простоит. Но в данном случае это неважно. Потребовалось обеспечить койко-места – обеспечили», - сказал он.

Кроме того, это пропагандистская акция китайских властей.

«Случалась беда, но они с ней справляются. Справиться с коронавирусом очень важно для [председателя КНР] Си Цзиньпина: когда он был губернатором провинции Чжэцзян в 2003 году, он активно занимался борьбой с атипичной пневмонией. Его тогда очень хвалили за принятые меры. Теперь он занимается тем же самым, только в общенациональном масштабе. Это лишний повод показать, что высокая организованность китайского общества и управленческой структуры позволят справиться с обрушившейся на страну бедой», - добавил Котков.

Госпиталь «Хошэньшань» площадью 25 тысяч квадратных метров рассчитан на то, чтобы одновременно разместить около тысячи пациентов. Вооруженные силы КНР направили туда 1400 медиков из военно-медицинских институтов сухопутных войск, ВВС, ВМС, объединенных сил тылового обеспечения.

