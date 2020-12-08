РФПИ раскрыл детали сотрудничества с Украиной по вакцине от COVID-19 «Спутник V»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) разъяснил детали сотрудничества с Украиной по вакцине от коронавирусной инфекции "Спутник V" и рассказал, что завод "Биолек" в Харькове провел тестовые розливы вакцины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя фонда.
По данным РФПИ, "Биолек" обладает технологическими мощностями для розлива вакцин, разработанных на основе аденовирусного вектора человека. Проведенные тесты были "технологически идентичны" производству вакцины "Спутник V". В фонде заявили, что видео технологического процесса подтверждает готовность завода к работе.
Представители РФПИ уточнили, что сырье для вакцины еще не было отправлено на территорию Украины, так как для этого необходимо получить одобрение от государственного регулятора. Соответствующий запрос будет подан в ближайшее время.
В фонде добавили, что РФПИ и Институт им. Гамалеи готовы сотрудничать для производства вакцины "Спутник V", однако лишь после получения согласований от регуляторных органов Украины. Ранее Центр имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций заявляли, что готовы производить отечественную вакцину от коронавируса "Спутник V" на украинских производствах.
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