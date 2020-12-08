РФПИ раскрыл детали сотрудничества с Украиной по вакцине от COVID-19 «Спутник V»

По данным РФПИ, "Биолек" обладает технологическими мощностями для розлива вакцин, разработанных на основе аденовирусного вектора человека. Проведенные тесты были "технологически идентичны" производству вакцины "Спутник V". В фонде заявили, что видео технологического процесса подтверждает готовность завода к работе.

Представители РФПИ уточнили, что сырье для вакцины еще не было отправлено на территорию Украины, так как для этого необходимо получить одобрение от государственного регулятора. Соответствующий запрос будет подан в ближайшее время.

В фонде добавили, что РФПИ и Институт им. Гамалеи готовы сотрудничать для производства вакцины "Спутник V", однако лишь после получения согласований от регуляторных органов Украины. Ранее Центр имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций заявляли, что готовы производить отечественную вакцину от коронавируса "Спутник V" на украинских производствах.