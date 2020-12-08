Вакцинация и новогодние фантазии Роспотребнадзора

Советы по встрече Нового года в условиях пандемии коронавирусной инфекции прозвучали сегодня от главы Роспотребнадзора. Вариантов немного: праздник в кругу семьи, на свежем воздухе или за городом. Гостей не принимать, самим не ходить. Если же Новый год планируется отметить в людном месте, то необходимо быть в маске, напомнила Анна Попова. По ее словам, проведение праздников в большой компании приводит к высокому риску распространения коронавируса.

«Если один будет заболевший, который не знает о своем заболевании... люди, которые сидят с ним за одним столом, к Рождеству будут иметь крайне большие неприятности со здоровьем», - предупредила г-жа Попова.

Управляемой ситуация с коронавирусом в России может стать к ноябрю будущего года. Такой прогноз дал Александр Гинцбург, глава Центра имени Гамалеи – разработчика вакцины «Спутник V». По его словам, для этого должно быть провакцинировано около 70 процентов населения. А потом, как надеется г-н Гинцбург, вакцина войдет в национальный календарь прививок. Вместе с тем, он признал, что полностью избавиться от нового коронавируса не представляется возможным.

Вакцина от коронавируса, масштабное применение которой по всей России, как ожидается, начнется на текущей неделе, должна обеспечить иммунитет на полгода, сообщила глава Роспотребнадзора. По ее словам, так должна работать любая вакцина, созданная от вируса. Первым регионом, где стартовала масштабная вакцинация, стала Москва. Начиная с минувшей субботы, в городе в ежедневном режиме работают более 70 прививочных пунктов. Пока возможность привиться получили только группы риска: работники образования, здравоохранения и соцзащиты. Как заявлял мэр Москвы Сергей Собянин, в целом столичные власти рассчитывают привить около 6-7 млн горожан.

Однако глава Роспотребнадзора сделала еще одно заявление, способное поставить под угрозу масштабную вакцинацию от коронавируса. Тем, кто решил сделать прививку, Анна Попова велела отказаться от алкоголя за две недели до вакцинации и в течение 42 дней после первой инъекции, составляющих период формирования иммунитета. Употребление же алкоголя приводит к напряжению всей системы дезинтоксикации организма и к снижению формирования иммунитета, - пояснила глава Роспотребнадзора.

Г-жа Попова предлагает не пить 56 дней.

В России.

За 23 дня до Нового года.

Коронавирусом население, конечно, встревожено. Но не до такой же степени.

