РФПИ опроверг данные о поставках вакцины «Спутник V» в Северную Корею
Представитель российского фонда прямых инвестиций опроверг информацию ряда СМИ о закупке Северной Кореей российской вакцины «Спутник V».
Собеседник агентства заявил, что представители КНДР никогда не обращались в фонд по поводу закупки вакцины и не заключали никаких контрактов.
Ранее о планах Северной Кореи закупить вакцину «Спутник V» сообщила японская газета «Асахи» со ссылкой на источники. С конца января 2020 года воасти КНДР приняли решение закрыть границу с Китаем из-за коронавируса. Объемы торговли с ближайшим союзником Северной Кореи упали до рекордно низкого уровня.
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