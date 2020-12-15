РФПИ опроверг данные о поставках вакцины «Спутник V» в Северную Корею

Жители Москвы зарегистрировались в системе QR-кодов более 3 млн раз В Москве запущен сервис по определению тяжести пневмонии по анализу крови Проекты столичных волонтеров заняли призовые места на всероссийском конкурсе «Доброволец России-2020» В Москве три социальных центра отмечают годовщину Москву в канун Нового года ожидают несколько мощных снегопадов