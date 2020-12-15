РФПИ опроверг данные о поставках вакцины «Спутник V» в Северную Корею

Представитель российского фонда прямых инвестиций опроверг информацию ряда СМИ о закупке Северной Кореей российской вакцины «Спутник V».

Собеседник агентства заявил, что представители КНДР никогда не обращались в фонд по поводу закупки вакцины и не заключали никаких контрактов.

СМИ: Северная Корея закупила вакцину «Спутник V» от коронавируса

Ранее о планах Северной Кореи закупить вакцину «Спутник V» сообщила японская газета «Асахи» со ссылкой на источники. С конца января 2020 года воасти КНДР приняли решение закрыть границу с Китаем из-за коронавируса. Объемы торговли с ближайшим союзником Северной Кореи упали до рекордно низкого уровня.



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ФОТО: Ким Чен Ын // РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Северная КореяКим Чен Ын
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